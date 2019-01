Questo articolo è stato letto 33 volte

ELETTORALE - Elezioni regionali in Abruzzo Alle urne il 10 febbraio 2019

Con decreto del Presidente Vicario della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 72 del 21 settembre 2018 sono stati convocati per domenica 10 febbraio 2019 i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio della Regione Abruzzo.

Le elezioni sono state indette in seguito alle dimissioni del Presidente della Regione ed al conseguente scioglimento del Consiglio regionale avvenuto il 16 agosto 2018.

I seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica 10 febbraio 2019.

