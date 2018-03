Questo articolo è stato letto 145 volte

ELETTORALE - Elezioni Politiche senza una maggioranza. Colpa del Rosatellum?

Nell’ambito di quelle che si qualificano come democrazie competitive, per sistema partitico si intende l’insieme delle strutture di partito e delle loro interazioni reciproche in vista della conquista e dell’esercizio del potere politico; il sistema elettorale si riferisce invece all’insieme delle procedure e dei meccanismi di rappresentanza politica, attraverso i quali provvede a regolare in senso democratico la competizione fra partiti.

>> Continua a leggere l’articolo

LA REDAZIONE CONSIGLIA