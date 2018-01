Questo articolo è stato letto 3 volte

ELETTORALE - Elezioni politiche 2018 – Rimborso spese

Sono state emanate dal Ministero dell’Interno le circolari in materia di rimborso spese per l’organizzazione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, quali spese per lavoro straordinario, per l’organizzazione tecnica e per i componenti seggi elettorali:

Circolare n. 1 del 8 gennaio 2018 – Spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Straordinario elettorale del personale comunale.

Circolare n. 2 del 16 gennaio 2018 – Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018.

Circolare n. 3 del 16 gennaio 2018 – Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche abbinate alle elezioni

