ELETTORALE - Elezioni politiche 2018 – Pubblicazione modulistica verbali di operazioni di sezione e tabelle di scrutinio

La Prefettura di Vibo Valentia pubblica i modelli dei verbali per l’ufficio elettorale di sezione per la Camera dei Deputati e per il Senato e le tabelle di scrutinio per la Camera dei Deputati e per il Senato.