Per agevolare i compiti a cui saranno chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, in occasione delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, sono state predisposte, in forma semplificata, le relative istruzioni.

Le istruzioni, corredate di ampia appendice normativa, sono divise in quattro parti:

1- Il seggio elettorale

2 – Operazioni preliminari alla votazione

3 – Operazioni di votazione

4 – Operazioni scrutinio

A decorrere dal 2014, è stabilito (legge di stabilità) che le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.