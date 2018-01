Questo articolo è stato letto 88 volte

ELETTORALE - Elezioni Lombardia – Nuova serie di FAQ per i Comuni

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA 2018 – Nuove FAQ per i Comuni

1. In che giorno e a partire da che ora, inizierà lo spoglio delle schede elettorali relative alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione?

Lo spoglio delle schede elettorali relative alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione avrà inizio dalle ore 14.00 di Lunedì 5 marzo 2018.

2. Relativamente alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione, il manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, dovrà essere stampato e affisso?

No. Per effetto dell’election day, l’ufficio elettorale di sezione costituito per le elezioni politiche svolgerà anche le operazioni concernenti le elezioni regionali. Pertanto, le procedure e pubblicità connesse alla nomina degli scrutatori posti in essere per le elezioni politiche sono da ritenersi utili anche ai fini delle elezioni regionali. Per tale ragione Regione Lombardia non provvederà alla stampa e alla fornitura di un proprio manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori (Circolare n. 2ER).

3. Le urne elettorali per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione, da chi saranno prodotte e fornite?

Regione Lombardia provvederà alla produzione delle urne da utilizzare per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione. Nei tempi opportuni saranno date informazioni per il ritiro del materiale.