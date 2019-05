Questo articolo è stato letto 139 volte

ELETTORALE - Elezioni europee e comunali – Sostituzione presidenti di seggio. Pubblicazione on line delle istruzioni per le operazioni del seggio Istruzioni

La prefettura di Reggio Calabria ha pubblicato la circolare 3/5/2019, n. 33 “Elezioni europee e comunali di domenica 26 maggio 2019. Sostituzione presidenti di seggio. Pubblicazione on line delle istruzioni per le operazioni del seggio”.

>> CONSULTA LA CIRCOLARE

>> CONSULTA LE ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE: PUBBLICAZIONE N. 2 E N. 4

Andrea Zuccotti - Umberto Coassin

Maggioli Editore

Il Manuale è un’opera completa che tratta, in modo esauriente e con taglio operativo, tutte le tematiche di interesse sia per i responsabili che per gli operatori dei servizi demografici. Oltre ad affrontare, con approccio sistematico, le funzioni dell’ufficio, gli adempimenti e le...

, 2018,

79,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it