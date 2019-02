Questo articolo è stato letto 0 volte

ELETTORALE - Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 24 marzo 2019 Sono stati convocati per domenica 24 marzo 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Basilicata

In tutti i comuni della regione Basilicata, si dovranno effettuare le revisioni dinamiche straordinarie delle liste elettorali nelle consuete due tornate.

I comuni non direttamente interessati allo svolgimento della consultazione elettorale in oggetto, vorranno soprassedere dall’effettuazione della revisione dinamica straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da uno dei comuni interessati a seguito di trasferimento della residenza: in tal caso, si limiteranno alle sole operazioni di cancellazione e iscrizione per trasferimento della residenza stessa, entro i termini, rispettivamente, di martedì 5 febbraio e di giovedì 7 febbraio 2019.

