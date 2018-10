Questo articolo è stato letto 69 volte

ELETTORALE - Elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali del 31 ottobre 2018

Con la circolare n. 41899 del 29 settembre 2018 la Prefettura di Vibo Valentia richiama l’attenzione sull’election day del 31 ottobre 2018 per promuovere, come richiesto dall’Upi al Ministero dell’Interno, la partecipazione al voto di sindaci e dei consiglieri comunali in carica, coinvolgendo i Prefetti delle province interessate al voto affinchè “si attivino con comunicazioni specifiche rivolte ai sindaci, ai consiglieri comunali e ai segretari comunali”.

