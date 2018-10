Questo articolo è stato letto 45 volte

ELETTORALE - Elezioni amministrative del 21 ottobre 2018: disciplina per i viaggi degli elettori Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare e autostradali

In occasione della consultazione elettorale del 21 ottobre 2018 gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti, o società, che gestiscono i relativi servizi di trasporto.

Le agevolazioni tariffarie sono previste per i viaggi ferroviari, via mare e autostradali e saranno accordate, per il viaggio di andata, dalle ore 22 del

quinto giorno antecedente il giorno d’inizio delle operazioni di votazione e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 22 del quinto giorno successivo a quello di chiusura delle operazioni di votazione.

Circolare Prefettura UEP di Vibo Valentia, 27/9/2018, n. 41904

© RIPRODUZIONE RISERVATA