ELETTORALE - Elezioni amministrative 11 giugno 2017 – Voto domiciliare

In vista delle prossime elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, la Prefettura di Avellino con circolare 13/4/2017 ricorda le procedure relative al voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione – che vale sia per il primo turno di votazione che per l’eventuale turno di ballottaggio – attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 2 maggio e lunedì 22 maggio 2017.