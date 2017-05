Questo articolo è stato letto 85 volte

ELETTORALE - Elezioni amministrative 2017 – Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione“.

Le struzioni sono inoltre corredate di un prospetto riepilogativo dei plichi da confezionare nel corso delle operazioni elettorali.

Per evitare errori o omissioni, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione e nella trasmissione degli atti, si raccomanda che:

a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti ai candidati a sindaco e alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati a consigliere, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Alla fine di tutte le operazioni dell’ufficio di sezione, il materiale elettorale viene riconsegnato al Comune.