ELETTORALE - Elezioni amministrative 2017 – Elezione della CEC

La Prefettura di Avellino, con circolare del 13/6/2017 ricorda che, ai sensi dell’art.41, secondo comma, del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art.12 del T. U. n. 223/1967, il Consiglio comunale neo eletto dovrà procedere, nella sua prima seduta, alla elezione tra i propri componenti della Commissione Elettorale Comunale (CEC) per l’assolvimento di quei compiti, in materia elettorale, non espressamente attribuiti a responsabile dell’ufficio elettorale.