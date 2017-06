Domenica 25 giugno 2017, dalle ore 7 alle 23, si svolgeranno le operazioni di voto per il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci non proclamati eletti a conclusione del primo turno. Sono complessivamente 111 i comuni delle regioni a statuto ordinario, del Friuli Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna interessati al voto.

I cittadini chiamati al voto sono complessivamente 4.304.739, a fronte di una popolazione residente nei comuni stessi di 5.147.415.

Per quanto riguarda gli elettori diciottenni, potranno partecipare al ballottaggio solo gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro la data dell’11 giugno 2017 di svolgimento del primo turno di votazione (indipendentemente dalla circostanza che abbiano partecipato o meno a tale votazione) mentre rimangono esclusi gli elettori che abbiano maturato tale diritto nei giorni successivi.

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di domenica 25 giugno 2017, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione. Sono previsti i medesimi orari di rilevazione dei votanti del primo turno di votazione: ore dodici, ore diciannove e ore ventitré.