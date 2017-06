Questo articolo è stato letto 11 volte

ELETTORALE - Elezioni amministrative 2017 – Adempimenti preparatori al ballottaggio del 25 giugno 2017

Il Ministero dell’Interno, in riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario ove si svolgeranno il 25 giugno 2017 turni di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci non eletti al primo turno di votazione, reputa opportuno diramare, con circolare n. 23/2017, alcune direttive concernenti sia la fase preparatoria del procedimento, sia il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

