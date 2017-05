Questo articolo è stato letto 19 volte

ELETTORALE - Elezioni amministrative 2017 – Adempimenti degli uffici elettorali di sezione

Il Ministero dell’Interno in data 30/5/2017 ha diffuso la circolare n. 20 “Adempimenti degli uffici di sezione”

Nella circolare si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

a) Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

b) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati

c) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione

d) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri

e) Responsabilità dei componenti di seggio

f) Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

g) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap

h) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti

i) Accertamento del numero dei votanti

j) Operazioni di scrutinio

k) Principio di salvaguardia della validità del voto

l) Possibilità di esprimere la seconda preferenza di genere per i candidati consiglieri alle elezioni comunali

m) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all’esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

Per gli aspetti di maggior dettaglio, concernenti l’organizzazione e il funzionamento dei seggi, si fa rinvio alla pubblicazione n. 14, recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione per le elezioni comunali nella quale è stato anche inserito, prima dell’appendice normativa, un prospetto di “riepilogo plichi da confezionare”, al fine di agevolare l’attività dei presidenti e dei segretari dei seggi.

Per approfondire è disponibile il MANUALE PRATICO PER L’UFFICIO ELETTORALE

MANUALE PRATICO PER L’UFFICIO ELETTORALE

Andrea Zuccotti – Umberto Coassin

Disciplina dell’elettorato attivo e passivo

Ruolo dell’Ufficiale Elettorale e delle Commissioni Elettorali

Voto degli italiani all’estero

Gestione dell’albo scrutatori e presidenti di seggio

Consultazioni elettorali