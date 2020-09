Questo articolo è stato letto 92 volte

ELETTORALE - Elezioni: agevolazioni per gli elettori Le istruzioni della Direzione centrale per i servizi elettorali

Il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali, ha emanato la circolare n. 46 del 3 settembre 2020, in cui fornisce istruzioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare e autostradali spettanti agli elettori in relazione alle prossime consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

>> CONSULTA LA CIRCOLARE

