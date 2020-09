Questo articolo è stato letto 94 volte

ELETTORALE - Elezioni 2020: adempimenti degli uffici di sezione La circolare della Prefettura di Avellino riepiloga gli adempimenti

Con la circolare n. 3279 del 15 settembre 2020 la Prefettura di Avellino richiama alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità operative e precauzionali di cui al protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto dal Ministro dell’interno e della Salute in data 7 agosto scorso al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19.

Adempimenti:

– Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari;

– Ammissione presso il seggio dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum o dei rappresentanti delle liste o dei candidati; e) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali;

– Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini;

– Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto;

– Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap;

– Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti;

– Sospensione delle operazioni di votazione;

– Accertamento del numero dei votanti;

– Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede;

– Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all’esterno degli edifici sede dei seggi elettorali.

>> CONSULTA LA CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DI AVELLINO

