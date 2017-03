Questo articolo è stato letto 105 volte

ELETTORALE - Operazioni elettorali Elettore votante in sezione diversa – annullamento del risultato – va escluso se ha votato una sola volta

Non può condurre all’annullamento del risultato elettorale la mera circostanza che un elettore abbia votato in una Sezione diversa, quando non sia controverso che egli abbia votato una sola volta (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 632).