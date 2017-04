Questo articolo è stato letto 45 volte

CIE - Nuove indicazioni Dotazioni, formazione, supporto, costi

Il Ministero dell’interno, con circolare n. 4/2017, fornisce utili indicazioni sull’emissione della nuova CIE in vista della prossima scadenza del 26 aprile 2017 che porterà all’abilitazione di nuovi Comuni.

Sono stati individuati due gruppi di Comuni: il primo, composto da 350 Comuni che assieme ai precedenti 199 coprirà il 50% della

popolazione, il secondo assicurerà la copertura del 100% della popolazione residente in Italia.

Il Ministero precisa inoltre che, seguito di numerosi chiarimenti richiesti dalle Prefetture in ordine alla messa a disposizione della sala di formazione per gli addetti comunali al rilascio della CIE, richiesta con circolare n. 4/2017: Gli allievi cioè gli operatori comunali dovranno essere muniti solo di un banchetto ed una sedia. L’attrezzatura ( es. P.C. proiettore ed altro) verrà portata dal docente. Pertanto la Prefettura dovrà preoccuparsi solo di assicurare la connessione ad internet ordinaria ( non ministeriale). La dimensione dell’aula dipende dal numero di partecipanti al corso di formazione (se vi partecipano solo tre dipendenti comunali, sarà necessaria una piccola stanza). La disponibilità deve essere data il primo possibile. Si suggerisce il 7, tuttavia, se ci sono difficoltà, il termine ultimo è il 12.