ELETTORALE - DOSSIER – ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato il dossier “Elezioni politiche del 4 marzo 2018″

Si tratta di una pubblicazione sull’evoluzione del sistema elettorale, sulle varie fasi del procedimento elettorale con le novità introdotte dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (c.d. Rosatellum), nonché informazioni e curiosità su contrassegni depositati, scheda di voto/tagliando antifrode, comuni con il corpo elettorale più e meno numeroso, comuni con giovani che votano per la prima volta, motivi per i quali gli elettori sono temporaneamente all’estero (lavoro, cure mediche, missioni internazionali), statistiche, ………

Nel volume sono analiticamente riportati in tabelle, istogrammi e diagrammi, i dati degli elettori in Italia e degli elettori della circoscrizione estero (complessivamente 50.782.650 per l’elezione dei deputati e 46.663.202 per quella dei senatori), distinti per Camera e Senato,

uomini e donne; sono altresì riportati i dati dei diciottenni alla prima espressione di voto per l’elezione alla Camera, sia sul territorio nazionale sia residenti all’estero e temporaneamente all’estero.

Il volume è inoltre arricchito con le fonti normative ed il glossario, nonché con l’indicazione di tutti i link utili per i collegamenti a contenuti sulle elezioni diffusi sul web.