ANAGRAFE - Domande e pagamenti prestazioni a sostegno del reddito a soggetti dichiarati irreperibili e senza fissa dimora Relativamente alle prestazioni sociali dei Comuni, compete al Comune accertare, in sede di istruttoria della domanda, il possesso dei requisiti

L’Inps ha emanato il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019, con cui fornisce istruzioni operative per la corretta gestione dell’istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito, ove riferiti a soggetti dichiarati irreperibili e senza fissa dimora.

Tra le varie indicazioni, quella secondo cui, relativamente alle prestazioni sociali dei Comuni, compete al Comune accertare, in sede di istruttoria della domanda, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tra i quali la residenza del richiedente, oltre ad essere l’ente certificatore del dato relativo alla residenza e deputato al suo controllo, per cui, nel flusso delle richieste di pagamento che pervengono all’Istituto, non dovrebbero riscontrarsi situazioni di soggetti “irreperibili” o “senza fissa dimora”, ma nell’ipotesi eccezionale in cui la suddetta situazione si verifichi, ne sarà data apposita comunicazione al Comune, essendo in capo a tale ente la competenza esclusiva dell’esercizio della revoca della prestazione.

