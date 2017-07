Questo articolo è stato letto 76 volte

CITTADINANZA - Domanda di concessione della cittadinanza – Sussistenza dei presupposti di legge

In tema di concessione della cittadinanza, il relativo provvedimento non costituisce atto dovuto in presenza dei presupposti di legge, implicando una valutazione discrezionale dell’amministrazione circa la possibilità che lo straniero sia ammesso a far parte della comunità nazionale.

