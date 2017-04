Questo articolo è stato letto 104 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Documentazione straniera – traduzione asseverata – validità – sussiste

Va presa in considerazione la certificazione di paese estero accompagnata da una traduzione asseverata, poiché la necessità di valutare detta documentazione non risulta esclusa dalla mancanza dell’attestazione e traduzione dell’autorità consolare competente, che non costituisce l’unica forma di traduzione legalmente valida, essendo possibile anche l’attestazione da parte di un “traduttore ufficiale” ex art. 33, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

