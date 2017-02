Questo articolo è stato letto 53 volte

STRANIERI - Contrasto all'immigrazione illegale Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17/2/2017 il decreto legge 17/2/2017, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche’ per il contrasto dell’immigrazione illegale”