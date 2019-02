Questo articolo è stato letto 174 volte

FAMIGLIA- PERSONALE - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Con gli emendamenti approvati dalla 11a Commissione permanente in sede referente Servizio Studi del Senato, Dossier sul D.L. 4/2019 - A.S. n. 1018

È disponibile il dossier del Servizio studi di Camera e Senato del 22 febbraio relativo alle Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, con gli emendamenti approvati dalla 11a Commissione permanente in sede referente.

All’interno sono collocate le schede di lettura che illustrano ogni singolo articolo contenuto nel decreto.

>> CONSULTA IL TESTO DEL DOSSIER DEL SERVIZIO STUDI DI CAMERA E SENATO

© RIPRODUZIONE RISERVATA