P.A. - Disegno di legge C. 1189 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” Audizione informale di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali

Segnaliamo l’intervento informale di Antonello Soro nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge C. 1189 Governo, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” pubblicato nel sito del Garante per la protezione dei dati personali.

