POLIZIA MORTUARIA - Diritto d’uso del sepolcro – Discendenti del concessionario – Controversia – Inammissibilità del ricorso amministrativo – Sussiste – Giurisdizione del giudice ordinario – Va affermata

Va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la definizione della controversia avente ad oggetto la pretesa all’accertamento del diritto all’utilizzo di un sepolcro, che l’Amministrazione comunale ha riconosciuto ad altri discendenti del concessionario.

Trattandosi, infatti, di una controversia che non ha ad oggetto, se non in via mediata e riflessa, il proprium del rapporto concessorio e gli obblighi dallo stesso rinvenienti, bensì l’individuazione dell’originaria titolarità del ius sepulchri, cioè un aspetto che esula dagli ambiti pubblicistici della vicenda, e concerne unicamente la titolarità di un diritto di matrice civilistica.

