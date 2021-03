Questo articolo è stato letto 52 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Diritto di accesso ai documenti amministrativi: i controinteressati In tema di riservatezza l’art. 22 della legge n. 241/1990 introduce la nozione di “controinteressati”

In tema di riservatezza l’art. 22 della legge n. 241/1990 introduce la nozione di “controinteressati”, identificandoli in quei “soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, come sopra definiti, è tenuta a dare comunicazione agli stessi…

