PERSONALE - Dipendenti pubblici – inabilità temporanea – diritto all’indennità giornaliera

Alla stregua delle fonti normative che disciplinano la tutela antinfortunistica dei dipendenti pubblici e in continuità con i precedenti della Corte di Cassazione va escluso il diritto dei dipendenti pubblici all’indennità giornaliera per inabilità temporanea. Infatti, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore mezzi di sostentamento finché si protrae la condizione di inabilità ostativa all’espletamento della prestazione lavorativa da parte dell’infortunato, sicché tale finalità viene meno per il lavoratore pubblico che, nello stesso periodo, percepisce per intero la retribuzione.

