ELETTORALE - Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che, in attuazione della nuova legge per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 3 novembre 2017, n. 165), determina la distribuzione dei collegi uninominali e plurinominali da assegnare a ciascuna circoscrizione del territorio nazionale.

Il decreto tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.

