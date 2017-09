Questo articolo è stato letto 5 volte

ENTI LOCALI - Delibere di giunta e consiglio comunale – Soggetti non destinatari – Impugnazione – Termine di decadenza – Decorrenza – Individuazione

Il termine per l’impugnazione delle delibere comunali decorre, per i soggetti che non ne sono destinatari diretti, dal giorno in cui è scaduto il termine di pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio.

>> Continua a leggere la sentenza