FAMIGLIA- PERSONALE - Decreto su “quota 100” e reddito di cittadinanza in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

Affinché il “decretone” contenente le due misure (reddito di cittadinanza e “quota 100″) diventi operativo, sono necessari 24 tra decreti, regolamenti e atti ministeriali. In particolare, il reddito di cittadinanza richiede 14 provvedimenti attuativi mentre “quota 100″ per le pensioni soltanto otto.

>> CONSULTA IL TESTO DEL DECRETO

