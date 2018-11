Questo articolo è stato letto 202 volte

STRANIERI - Decreto Legge Sicurezza: il Senato ha approvato la conversione in legge

Nella seduta di mercoledì 7 novembre l’Aula ha approvato, con 163 voti favorevoli, 59 contrari e 19 astensioni, l’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 840, di conversione del decreto-legge n. 113, in materia di protezione internazionale e immigrazione e sicurezza pubblica, sulla cui approvazione il Governo aveva posto la questione di fiducia nella seduta del 6 novembre. Il testo passa alla Camera dei deputati.

Il provvedimento che è composto di 40 articoli, suddivisi in quattro Titoli.

Il Titolo I reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei. In particolare, l’articolo 1 abroga l’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche se mantiene e in parte ridefinisce alcuni permessi di soggiorno speciali (per vittime di violenza o di grave sfruttamento, condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine). Introduce, inoltre, un nuovo permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.

Il Titolo II introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l’autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali.

Il Titolo III introduce disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno e interventi per rafforzare l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

Il Titolo IV contiene le disposizioni finali concernenti la copertura finanziaria.

Nella seduta di ieri il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del decreto-legge.

