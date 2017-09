Questo articolo è stato letto 190 volte

ANAGRAFE - STATISTICA - Dal 1° ottobre – Unificazione piattaforme per la trasmissione dei dati demografici

L’Istat, con circolare 4/5/2017, prot. 0473368 ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2017, procederà all’unificazione di tutte le piattaforme informatiche di acquisizione dei dati demografici attualmente in uso.

Questa operazione di unificazione delle piattaforme e delle modalità di acquisizione – che lascerà sostanzialmente inalterati contenuti e tracciati record dei dati trasmessi – avrà ricadute conseguentemente positive in termini di razionalizzazione e semplificazione dell’attività degli operatori informatici dei Comuni.

L’unificazione delle piattaforme comporterà il trasferimento dell’acquisizione di dette rilevazioni sulla piattaforma Gino++, attualmente già in uso per alcune rilevazioni, e implicherà anche l’internalizzazione, sulla stessa nuova piattaforma, dell’acquisizione delle rilevazioni di cui al paragrafo B), attualmente operata da Ancitel attraverso il servizio ISI-Istatel.

L’unificazione delle piattaforme informatiche di acquisizione, oltre ad andare ad esigenze di razionalizzazione interna, ha anche l’obiettivo di semplificare l’attività di trasmissione dei dati demografici all’Istat prima che avvenga il subentro dell’ANPR alle singole anagrafi comunali. In particolare si avrà:

– unico punto di accesso per tutte le rilevazioni demografiche (sia di fonte anagrafiche sia di stato civile);

– utilizzo di un’unica utenza per tutte le rilevazioni demografiche (sia di fonte anagrafica sia di stato civile) ed eventuale personalizzazione delle password per l’utenza (una password per le rilevazioni di fonte anagrafe e un’altra per quelle di fonte stato civile);

– unificazione per tutte le rilevazioni demografiche delle modalità di trasmissione dei dati (upload con acquisizione di file o manualmente via web).