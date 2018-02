Grazie al costante subentro di nuovi Comuni, tra cui recentemente Ravenna e Modena, sono ormai 1,4 milioni i cittadini italiani che possono fare affidamento sul Sistema di anagrafe nazionale unica.

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le istruzioni operative per ottenere i contributi previsti dal Bando del Dipartimento della funzione pubblica, destinati a tutti i comuni che realizzano il subentro entro il 31 dicembre 2018.

Alle amministrazioni basterà scaricare e firmare un form precompilato per avere accesso al contributo, che varia a seconda delle dimensioni del Comune.

E’ possibile entrare a far parte del progetto in circa due mesi e in 60 giorni uniformare i dati dell’anagrafe,dotarsi delle smart card e completare il lavoro di subentro.

Fonte: funzionepubblica.gov.it