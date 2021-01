Questo articolo è stato letto 191 volte

ENTI LOCALI - Covid-19: le nuove disposizioni Le slide Anci con le principali novità

E stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».

Anci ha pubblicato on line alcune slide sulle nuove disposizioni che prevedono misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19. Le slide illustrano i principali punti del Decreto legge del 13 gennaio 2021 e le disposizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 in vigore da sabato 16 gennaio fino al 5 marzo 2021.

>> D.P.C.M. 14 gennaio 2021

>> LE SLIDE DELL’ANCI

