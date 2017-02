Questo articolo è stato letto 148 volte

PERSONALE - Vincoli assunzionali: no a deroghe per i servizi demografici Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera 2 febbraio 2017, n. 24

In ragione dell’inequivocabile vincolatività della disciplina di legge in materia di limiti assunzionali, ogni eventuale deroga non può che discendere da un’espressa e puntuale previsione legislativa. In tal senso si deve constatare che non esiste alcuna specifica disposizione derogatoria per i servizi demografici.

>> Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, del. 2/2/2017, n. 24



