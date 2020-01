Questo articolo è stato letto 124 volte

ELETTORALE - Convocati, per il 23 febbraio 2020, i comizi elettorali per l’elezione suppletiva del Senato In Gazzetta Ufficiale il decreto

Si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019 , pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2020, sono stati convocati per il giorno di domenica 23 febbraio 2020, a norma dell’art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, i comizi per l’elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della regione Campania.

Tale collegio ricomprende una porzione del comune di Napoli (Circoscrizione 7 – San Carlo all’Arena).

