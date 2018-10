Questo articolo è stato letto 248 volte

PERSONALE - Contratto nazionale (CCNL) Enti locali (Funzioni locali) È disponibile il nuovo quaderno ANCI relativo alle prime applicazioni del contratto integrativo ed il fondo risorse decentrate

È disponibile il nuovo quaderno ANCI relativo alle prime applicazioni del contratto integrativo ed il fondo risorse decentrate. Il quaderno, che si configura come il quattordicesimo della serie dei manuali dell’ANCI per amministratori e operatori degli Enti locali, prende l’abbrivio dal contratto nazionale (CCNL) Enti locali (Funzioni locali) rinnovato lo scorso 21 maggio e analizza specificatamente la disciplina della contrattazione integrativa, con schema di integrativo tipo, per spaziare sui trattamenti accessori e sulle proposte ANCI relative alle performance.

All’interno dell’e-book (il quattordicesimo elaborato dall’ANCI per gli amministratori) vengono inoltre forniti suggerimenti sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate 2018, con una proposta di schema operativo per la sua costituzione. Le istruzioni fornite dalla Associazione dei Comuni dedicano una sezione ai suggerimenti sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate. La determinazione andrà adottata in base all’articolo 67 del nuovo contratto nazionale, che partendo dalla stabilizzazione dei valori consolidati 2017 giungerà a quantificare la somma da portare ai tavoli della contrattazione integrativa suddividendo le voci tra risorse stabili e variabili.

> CONSULTA IL QUADERNO ANCI

© RIPRODUZIONE RISERVATA