DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Istanza di accesso documentale Contenuto della richiesta – Individuazione

L’accesso ai documenti amministrativi non è strumento di esercizio di un potere esplorativo, sicché, in ordine alla specificazione dell’oggetto dell’istanza proposta, la domanda di accesso:

a) deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile;

b) deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta;

c) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore;

d) non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 4 aprile 2016, n. 36; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quater, 18 marzo 2016, n. 3364