STRANIERI - Conservazione del diritto di soggiorno del lavoratore in caso di disoccupazione involontaria dopo almeno un anno di lavoro

La disposizione contenuta nel D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 è finalizzata a tutelare la condizione del lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, nel caso in cui questi si trovi in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale.

È allora importante definire il concetto di disoccupazione involontaria. In via preliminare occorre fare una prima distinzione fra:

• Inoccupazione: condizione di chi ricerca per la prima volta una occupazione, e

• Disoccupazione: condizione di chi ha perduto il posto di lavoro e ricerca una nuova occupazione.

