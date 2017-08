Questo articolo è stato letto 186 volte

CITTADINANZA - Concessione della cittadinanza – Giuramento – Condizione sospensiva di efficacia – Sussiste – Necessità di verificazione entro il termine di legge – Va affermata

Pur essendo stata la cittadinanza concessa con decreto del Presidente della Repubblica, essa non produce effetto se nei sei mesi dalla notifica di tale provvedimento l’interessato non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato e solo dal giorno successivo a tale giuramento esplica la sua efficacia, pertanto, il giuramento costituisce una condizione sospensiva di efficacia della cittadinanza italiana, che deve verificarsi necessariamente nei sei mesi successivi alla notifica del provvedimento concessorio, altrimenti essendo il provvedimento tamquam non esset.

