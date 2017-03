Questo articolo è stato letto 238 volte

CIE - Sollecito questionario Compilazione del questionario on-line

Il Ministero dell’Interno, invita i Comuni che non hanno ancora provveduto, in conformità alla circolare n. 18 del 19/10/2016, a compilare, con la massima urgenza il questionario on-line al fine di consentire l’acquisizione di tutti i dati necessari e propedeutici all’attività di dispiegamento delle postazioni per l’emissione della nuova carta d’identità elettronica (CIE).

Le istruzioni per la corretta compilazione sono contenute nell’Allegato 2 della stessa Circolare.