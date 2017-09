Questo articolo è stato letto 60 volte

STATISTICA - Codici statistici delle unità amministrative territoriali: comuni, città metropolitane, province e regioni

L’Istat acquisisce ed aggiorna al 30/6/2017 le variazioni territoriali e amministrative – modifica delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove unità territoriali, cambi di denominazione – che si verificano sul territorio nazionale.

Tali variazioni sono registrate in appositi elenchi, pubblicati con cadenza semestrale a metà e a fine anno. Ulteriori aggiornamenti possono essere pubblicati in periodi diversi da quelli previsti, per garantire la tempestiva divulgazione dei codici statistici delle unità territoriali interessate a variazione.

Dal 5 maggio 2017 con l’istituzione del comune di Casali del Manco (CS) e la reviviscenza del comune di Mappano dal 18 aprile 2017, il numero dei comuni italiani è pari a 7.978 unità.

