ELETTORALE - Consultazioni referendarie Circolare prefettizia sul referendum

La Prefettura di Avellino pubblica la circolare n. 2489 del 21/3/2017 con la quale comunica che, nelle more del vaglio ex art. 39 della legge n. 352/1970, da parte dell’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, del decreto-legge 17.3.2017, n. 25 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17.3.2017 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti,indicate in oggetto,