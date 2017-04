Questo articolo è stato letto 125 volte

CIE - Cie – nuovo avviso del ministero

Il Ministero dell’interno ha emesso un nuovo avviso sulla CIE

Ai fini della riassegnazione della quota di € 0,70 per ciascuna CIE emessa, si richiama l’attenzione di tutti i Comuni emettitori della “NUOVA CIE” sulla necessità di osservare quanto indicato nella circolare n.11/2016.

In particolare le tesorerie comunali dovranno avere cura di rispettare:

• sulla “voce causale versamento” riportare rigorosamente il periodo temporale esempio: (01/01/2016-15/01/2016) oppure (16/01/2016-31/01/2016) cui si riferisce il versamento effettuato secondo le disposizioni impartite al punto 1.2, al capo X –capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale ( n. 348) codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00;

• effettuare un unico versamento del corrispettivo di € 16,79, per ciascuna carta d’identità elettronica elaborata sulla base delle cie emesse dalle postazioni in dotazione al Comune e non dalla singola circoscrizione;

• l’obbligo trimestrale di redigere un unico prospetto elaborato sulla base del numero delle cie emesse dalle postazioni in dotazione al Comune e non dalla singola circoscrizione corredate dalle copie delle quietanze emesse.

