Questo articolo è stato letto 184 volte

PERSONALE - RASSEGNA STAMPA – Chi matura quota 100 entro il 2021 può andare in pensione anche dopo Ai blocchi di partenza per "quota 100", ovvero la possibilità che si apre da qui alla fine del 2021 di andare in pensione con 38 anni di contributi e 62 anni di età

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?