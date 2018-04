Questo articolo è stato letto 356 volte

STATISTICA - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Da ottobre 2018 parte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Per la prima volta l’Istat rileva, con un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie italiane, ma ogni anno un campione di esse: circa un milione e 400 mila famiglie, residenti in 2.800 comuni italiani.

Inoltre, solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, mentre la restante è chiamata a partecipare una volta ogni 4 anni. In questo modo, entro il 2021, tutti i comuni partecipano, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie.

Grazie all’uso integrato di rilevazioni statistiche campionarie e dati provenienti da fonti amministrative, il Censimento permanente è in grado di restituire annualmente informazioni che rappresentano l’intera popolazione, ma anche di contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie. Informazioni necessarie ai decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e organismi che le utilizzano per programmare in modo ragionato, pianificare attività e progetti, erogare servizi ai cittadini italiani e agli stranieri che vivono in Italia e monitorare politiche e interventi sul territorio.

A partire dall’anno 2021, con cadenza quinquennale, la popolazione legale sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione.

Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/4/2018, n. 90 – Adozione del Piano generale di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l’Istat comunica che, in data 26 marzo 2018 il consiglio dell’Istituto nazionale di statistica ha adottato il Piano generale di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni previsto dall’art. 1, comma 232 della legge n. 205/2017. >> Consulta il testo integrale del “Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni” approvato dal Consiglio d’Istituto il 26 marzo 2018

