DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Cartelle esattoriali – Richiesta di copia conforme all’originale – Rilascio di ristampe non autenticate – Legittimità – Va affermata

Non costituisce rifiuto alla richiesta di rilascio di documentazione redatta in copia conforme all’originale, l’esibizione delle ristampe delle cartelle esattoriali laddove sussista l’espressa dichiarazione di Equitalia che le cartelle esattoriali sono redatte in un unico originale che è notificato al contribuente.

